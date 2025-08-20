الجيش الإسرائيلي: بدأنا الهجوم على غزة

شفق نيوز- غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" العسكرية، مؤكداً بدء الهجوم البري على قطاع غزة والسيطرة على مشارفه.

وقال المتحدث باسم الجيش، إيفري ديفرين: "بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة، وقوات الجيش الإسرائيلي تسيطر الآن على مشارفها".

وحول التوصل لاتفاق بشأن غزة بعد موافقة حماس على أحدث مقترحات التهدئة، قال ديفرين إن "الاتفاق بيد القيادة السياسية، نحن مستعدون لتحقيق أهداف العملية والحملة وتعميق الضرر الذي يلحق بحماس في مدينة غزة، في أي وقت يُطلب منا ذلك".

وأضاف: "قوات الفرقة 99 تعمل على الأرض في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهناك إنجازات، إذ عثرت قواتنا على نفق تحت الأرض في مدينة غزة في الأيام الأخيرة، عُثر فيه على أسلحة لحماس".

وتابع: "في الوقت نفسه، ستنضم قوات إضافية إلى القتال في جباليا شمالي قطاع غزة قريباً"، بعد أن أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قوات لواء غفعاتي بدأت عملية عسكرية في جباليا التي شهدت عمليات قصف ونسف واسعة النطاق خلال الساعات الأخيرة.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه ضمن العملية العسكرية في غزة، "يتم تقديم خدمات إنسانية ومدنية للسكان في القطاع"، على حد قوله.

وأكد أن "رئيس الأركان الإسرائيلي أصدر توجيهاته بإصدار 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط مع بداية أيلول/ سبتمبر المقبل، وتمديد مهمة عدد من جنود الكتائب التي تخدم حالياً في الجيش".

وأصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة لسكان مناطق شمال مدينة غزة، بعد أوامر إخلاء لحي الصبرة والزيتون جنوب شرق المدينة.

وتُظهر التحركات العسكرية الإسرائيلية على الأرض في القطاع أن الجيش الإسرائيلي بات يطوق مدينة غزة من ثلاثة اتجاهات، في حين أبقى شارع الرشيد الساحلي غربي المدينة مفتوحاً، وهو المسار الذي سيجعله طريقاً لإجلاء سكان غزة إلى جنوب القطاع ووسطه.