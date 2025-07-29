الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو)

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض أنظمة الدفاع الجوي صاروخاً أطلق من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان، إنه تم تفعيل صفارات الإنذارات في عدة مناطق عقب إطلاق الصاروخ من اليمن، ويجري حالياً التحقق من التفاصيل.

وذكرت "القناة 12" العبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت الصاروخ.

وأفادت بأن منظومة "حيتس" ونظام "ثاد" الأمريكي أطلقا صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ وأسقطاه.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه تم إيقاف حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ.

والأحد الماضي، أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة للحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة اليمنية قررت تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء في تنفيذ المرحلةِ الرابعة من الحصارِ البحري على إسرائيل.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، ويقولون إنها إسناداً لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.