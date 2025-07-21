الجيش اللبناني يعزز مواقعه في الجنوب عقب خروقات إسرائيلية

شفق نيوز- بيروت

عزز الجيش اللبناني انتشاره في بلدة رميش التابعة لقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد، وذلك في أعقاب خروقات نفذتها القوات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنته قيادة الجيش اللبناني اليوم الإثنين.

وقالت القيادة في بيان، إن "آليات عسكرية مختلفة تابعة للعدو الصهيوني اخترقت السياج التقني ونفذت أعمال تجريف داخل بلدة رميش – بنت جبيل، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان أن "الجيش اللبناني عزز انتشاره في المنطقة في مواجهة العدو جراء تلك الخروقات"، مشيراً إلى أن دورية من قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" وثّقت الخروقات الإسرائيلية، ما أجبر القوات المعادية على التراجع إلى داخل الأراضي المحتلة.

وأكدت قيادة الجيش أنها تتابع التطورات عند الحدود الجنوبية بالتنسيق المستمر مع قوات "اليونيفيل".

وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي في آب 2006، بعد الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ونص على وقف فوري للأعمال العدائية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في المنطقة، ومنع وجود أي قوة مسلحة غير الدولة اللبنانية جنوب نهر الليطاني.