الجيش اللبناني يعزز انتشاره في بيروت مع دعوات مناصري حزب الله للتظاهر

شفق نيوز- بيروت

كثف الجيش اللبناني، يوم السبت، دورياته ونقاط المراقبة في بيروت تحسبا لأي تحرك جديد بعد دعوات من مناصري "حزب الله" للتحرك في الشارع رفضا للتفاوض المباشر مع إسرائيل.

وذكرت "سكاي نيوز"، أنه "تزامنا مع الدعوات للتحرك في الشارع رفضا للمفاوضات لمناصري حزب الله، كثف الجيش اللبناني من الدوريات في بيروت".

وأشارت إلى أن "الجيش سيقوم‏ باستحداث حواجز جديدة مع أي تحرك جديد في الشارع، ولن يسمح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وعلى صعيد متصل، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان أن "التعرض والإساءة إلى رئيس حكومة لبنان نواف سلام معيب بحق كل اللبنانيين".

ودعا المفتي إلى "نبذ الفتنة في العاصمة بيروت وفي كل لبنان والمحافظة على السلم الأهلي وتوطيد الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن "هذه مسؤولية كل اللبنانيين".

وينقسم الشارع اللبناني كما في أوساط المسؤولين حول فكرة عقد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وسط استمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم..أفاد الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، بأولوية وقف الحرب على لبنان تتقدم لدى الجانب الإيراني على مسألة تحرير الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.