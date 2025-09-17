الجيش اللبناني يداهم منشأة كبتاغون ويضبط أكبر كمية حبوب مخدرة

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش اللبناني، يوم الأربعاء، ضبط نحو 64 مليون حبة كبتاغون في منطقة البقاع شرقي البلاد.

وأوضح الجيش في بيان أنه "ضمن إطار مكافحة الإتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات في منطقة البقاع، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، عملية دهم منشأة في بلدة بوداي-بعلبك، وضبطت نحو 64 مليون حبة كبتاغون".

كما أردف أنه تم ضبط "79 برميلاً من المواد الكيميائية المعدة لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها".

كذلك مضى قائلاً إن "هذه من أهم العمليات التي ضُبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية".

فيما أكد أن المتابعة متواصلة من أجل توقيف "أفراد العصابة المتورطة في تشغيل المنشأة".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في تموز/ يوليو الماضي تفكيك "أحد أضخم معامل" تصنيع الكبتاغون في شرق لبنان.

يذكر أن منطقة بعلبك تقع شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا حيث كان تهريب الكبتاغون منتشراً على نطاق واسع قبل سقوط نظام بشار الأسد.

ومنذ سقوط النظام السوري، أعلنت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ضبط ملايين من أقراص الكبتاغون، لكن التهريب لم يتوقف رغم تراجعه.