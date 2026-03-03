الجيش اللبناني يخلي مراكزه في بلدات حدودية جنوبية

شفق نيوز- بيروت

أخلى الجيش اللبناني، يوم الثلاثاء، مراكزه في بلدات حدودية جنوبية، بالتزامن مع توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان للاستيلاء على مناطق جديدة.

وأوضح الجيش أنه "أخلى مواقع حدودية في بلدات عيتا الشعب، القوزح، دبل، راميا، عين إبل، ورميش، في إطار تحركاته الأخيرة على الحدود الجنوبية".

وجاء ذلك بعد أن أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منح الجيش الإسرائيلي الإذن للتقدم والسيطرة على أراضٍ إضافية داخل الأراضي اللبنانية، بحجة منع إطلاق النار باتجاه المستوطنات الحدودية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قواته تتمركز في عدة نقاط استراتيجية في جنوب لبنان في عملية للدفاع الأمامي عن البلدات الواقعة شمال إسرائيل".