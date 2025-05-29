الجيش اللبناني في حالة استنفار بعد توغل إسرائيلي جنوبي البلاد

شفق نيوز/ كشفت مصادر لبنانية، يوم الخميس، أن قوة من الجيش الإسرائيلي اخترقت الحدود وتوغلت إلى حدود إحدى البلدات جنوبي البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المصادر قولها، إن قوة إسرائيلية معززة بدورية مشاة وجرافة، توغلت فجر اليوم قرب موقع للجيش اللبناني في منطقة "بئر شعيب" بالبلدة.

وبينت الوكالة أن القوة والآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت في المنطقة نحو 200 متر، تزامناً مع إلقاء قنابل ضوئية في أجواء بلدة "الوزاني".

وتناقل ناشطون معلومات عن أعمال تجريف ومحاولة إسرائيلية لاستحداث ساتر ترابي في "بئر شعيب" وضم أجزاء من الأراضي المحررة.

وعلى الفور، توجّهت قوة من الجيش اللبناني إلى المنطقة تزامناً مع وصول قوة من "اليونيفيل" إلى منطقة "بئر شعيب"، وفق مقاطع فيديو.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "الجيش اللبناني استقدم تعزيزات الى موقعه القريب من منطقة الخرق الاسرائيلي شرق بلدة بليدا".