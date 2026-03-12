الجيش الفرنسي يؤكد إصابة 6 من جنوده بهجوم المسيرة في أربيل

شفق نيوز- باريس

أكد الجيش الفرنسي، ليل الخميس، بإصابة 6 من جنوده بالهجوم في مدينة أربيل.

وقال الجيش في بيان له: إصابة 6 جنود في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل.

وأضاف "تم نقل المصابين على الفور إلى أقرب مركز طبي".

يشار إلى أن مصدرا محليا، أفاد ليلة اليوم الخميس، باستهداف قاعدة مشتركة للبيشمركة والقوات الفرنسية في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة مشتركة لقوات البيمشركة والقوات الفرنسية في أربيل".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن إصابة 6 جنود فرنسيين بجروح".