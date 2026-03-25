الجيش الفرنسي يتحرك لفتح مضيق هرمز "بعيدا" عن خطط واشنطن

شفق نيوز- باريس

كشفت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، أن الجيش الفرنسي يتحرك لعقد اجتماعات مع جيوش الدول الراغبة بفتح مضيق هرمز.

وقالت رويترز، نقلا عن الجيش الفرنسي، إن "الاجتماع عبر الفيديو بين رئيس الأركان الفرنسي وقادة الجيوش الراغبين بإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز لن تكون له أي علاقة بنهج واشنطن".

وأضاف، أن "رئيس الأركان الفرنسي سيعقد اجتماعًا قريبًا عبر الفيديو مع قادة الجيوش الراغبين في المساهمة في إعادة الملاحة عبر مضيق هرمز".

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إيران بتوجيه ضربات عسكرية إلى محطات الطاقة، في حال لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل و"من دون تهديد" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، قبل أن يغير المهلة وتصبح 5 أيام.