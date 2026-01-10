الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب

شفق نيوز- دمشق

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، يوم السبت، وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الهيئة قولها، إن "مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتحصنين داخل مشفى ياسين سيتم ترحيلهم باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم".

وأضافت أن "الجيش سيباشر بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية في الحي إلى مؤسسات الدولة، على أن ينسحب تدريجيا من شوارع حي الشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الترتيبات المتفق عليها".

وبدأت قوات الأمن الداخلي الحكومية في سوريا، في وقت سابق من اليوم السبت، بالدخول إلى حي الشيخ مقصود بحلب بالتنسيق مع قوات الجيش لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة، في الوقت ذاته أفادت قوات الأمن الكوردية "الأسايش"، أنها مستمرة بصد هجوم القوات الحكومية على الحي المذكور.

وكانت قوات الحكومة السورية قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، سيطرتها على مناطق واسعة من حي الشيخ مقصود، فيما تراجعت قوات "الأسايش"، وتحصنت في عمق الحي مع بدء اقتحام القوات الحكومية.

وتسببت الاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام بين الجانبين في مدينة حلب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 100 آخرين، إلى جانب مقتل وإصابة أكثر من 30 مقاتلاً من قوات الطرفين.