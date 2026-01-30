الجيش السوري يعلن مخيّم الهول منطقة "مغلقة"

شفق نيوز- دمشق

أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، محيط مخيّم الهول "منطقة مغلقة"، بعد استلامه المخيّم الواقع في بلدة الهول شرقي محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش، في تعميم لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المنطقة التي تحيط بالمخيّم تُعتبر منطقة أمنية مغلقة.

كما اعتبر التعميم ذاته، الطريق الموازي للمخيّم طريقاً أمنياً يُسمح المرور منه فقط دون التوقف.

وكانت القوات السورية انتشرت الأسبوع في مخيّم الهول الذي يؤوي آلاف العائلات التابعة لعناصر في داعش، من جنسيات مختلفة، بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وزار وفد أممي من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المخيّم الشاسع، حيث يعيش الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال في ظروف مزرية.

وبدأت القوات الأميركية بنقل سجناء من تنظيم داعش وقادة من التنظيم إلى العراق، حيث كشف مسؤولان أمنيان عراقيان حينها أن الدفعة الأولى من معتقلي التنظيم الذين تسلّمتهم بغداد ضمت أوروبيين كانوا قادة بارزين في داعش.

ويضم مخيّم الهول وفقاً لتقديرات منظمات إنسانية عاملة في شمال شرق سوريا نحو 26500 شخص، بينهم 14000 سوري، و4000 عراقي، و6200 من جنسيات أخرى.