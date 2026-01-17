الجيش السوري يعلن السيطرة على حقلي نفط من القوات الكوردية

شفق نيوز- دمشق

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، يوم السبت، عن تمكن قوات الجيش من فرض سيطرتها على حقلين نفطيين من القوات الكوردية شمالي سوريا.

وقالت الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن الجيش السوري تمكن من بسط سيطرته على حقل صفيان النفطي وعقدة الرصافة وحقل الثورة بالقرب من مدينة الطبقة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجيش السوري أنذر سكان منطقة في مدينة "الطبقة" غرب الفرات بالابتعاد عنها تمهيدًا لاستهدافها.

من جانبها أعلنت قوّات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن محاصرة مجموعات من مقاتليها في مدينتي دير حافر ومسكنة، وذلك بسبب دخول القوات الحكومية قبل انسحابهم حسب الاتفاق المبرم، الأمر الذي وصفته بـ"الغدر".

وقالت "قسد" في بيان، إنه "نتيجة غدر حكومة دمشق وخرقها للاتفاقية المبرمة برعاية دولية، لا تزال مجموعات من مقاتلينا محاصَرة في مدينتي دير حافر ومسكنة، رغم أن الاتفاق نصّ على مهلة 48 ساعة لانسحاب قواتنا. إلا أن حكومة دمشق انتهكت الاتفاق وهاجمت مقاتلينا باستخدام الدبابات.

وحملت "قسد"، حكومة دمشق والقوى الدولية الراعية "كامل المسؤولية عن أمن وحياة مقاتلينا المحاصَرين"، مؤكدة على "ضرورة ضمان وصولهم بسلام، مع أسلحتهم، إلى مناطق شمال وشرق سوريا".

يأتي هذا بعد تمكن الجيش السوري من السيطرة على مدينتي دير حافر ومسكنة وعشرات البلدات والقرى في منطقة غرب الفرات، الواقعة شرقي ريف حلب.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد حذرت في وقت سابق من اليوم السبت، من تداعيات خطيرة بعد دخول قوات حكومة دمشق إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب قبل اكتمال انسحاب مقاتليها، في انتهاك لما نصت عليه الاتفاقية المبرمة برعاية دولية.

جاء ذلك بالتزامن مع اتهام الجيش السوري، لقوات "قسد"، بخرق الاتفاق القائم، عبر استهداف دورية عسكرية تابعة للجيش قرب مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.