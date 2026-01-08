الجيش السوري يحذر من استهداف المدنيين خلال فتح ممرات إنسانية في حلب

شفق نيوز- دمشق

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الخميس، فرض حظر تجوّل في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، بالتزامن مع فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الراغبين بالمغادرة من مناطق التصعيد، محذراً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من استهداف النازحين أثناء الخروج.

وذكرت الهيئة في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "فرض حظر تجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، اعتباراً من الساعة الـ 1:30 ظهراً (بالتوقيت المحلي لدمشق) وحتى إشعار آخر"، داعية المدنيين إلى "الابتعاد عن مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تمهيداً لبدء استهدافات مركّزة ضد مواقع عسكرية".

وحذّر الجيش السوري قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من "استهداف المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، وذلك بالتزامن مع فتح ممرات إنسانية أعلنت عنها محافظة حلب لإجلاء العائلات من مناطق التصعيد".

وقالت المحافظة، في بيان آخر، إنها "فتحت ممرين إنسانيين في منطقتي العوارض وشارع الزهور، بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش السوري، لتأمين خروج المدنيين الراغبين بالمغادرة، على أن تستمر عملية الخروج لمدة ثلاث ساعات يومياً، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً".

وأوضحت أن "قرار فتح الممرات جاء عقب تلقي نداءات من سكان محاصرين"، مشيرة إلى "اتهامات وُجّهت إلى قوات (قسد) بمنع بعض المدنيين من المغادرة خلال الأيام الماضية، وهو ما نفته (قسد) في بيانات سابقة".

ويأتي هذا التطور في ظل اشتباكات متكررة شهدتها مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة السورية و(قسد) بشأن خروقات للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وفي إطار الاستجابة المحلية، أعلن محافظ حلب عزام الغريب، تشكيل لجنة مركزية برئاسته لتنسيق الجهود الإنسانية والخدمية ومتابعة أوضاع النازحين، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية على مراكز الإيواء للاطلاع على احتياجات العائلات المتضررة.

وأكد المحافظ أن "سلامة المواطنين تمثل أولوية، معلناً تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في مدينة حلب ليوم الخميس 8 كانون الثاني/يناير 2026، على أن يُترك قرار استئناف الدوام في المؤسسات الأخرى للجهات المختصة وفق تطورات الوضع الأمني".

وعلى الصعيد الإنساني، أفادت مصادر رسمية بـ"وصول أعداد من المدنيين النازحين من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى مناطق في حلب وريفها الشمالي، ولا سيما عفرين، نتيجة تصاعد التوترات الأمنية".

من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري "إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، وتقديم الإسعافات الأولية، ونقل كبار السن والمصابين إلى مراكز الإيواء أو إلى الوجهات التي اختاروها".

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، إن "الوزارة في حالة جاهزية كاملة للاستجابة لاحتياجات العائلات المتضررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وفي السياق ذاته، تم تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي حتى مساء 8 كانون الثاني/يناير 2026، مع تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار دمشق الدولي، إضافة إلى تأجيل عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية، وتأجيل الفحص الوطني لطب الأسنان في محافظة حلب فقط.