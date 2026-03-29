الجيش السوري يتأهب على حدود العراق

شفق نيوز- الحسكة

دفعت وزارة الدفاع السورية، يوم الأحد، بتعزيزات عسكرية كبيرة الى الحدود العراقية، تحديداً من جهة محافظة الحسكة (أقصى شمال شرق سوريا)، وذلك في اعقاب هجمات استهدفت قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية انطلقت من الجانب العراقي.

وبحسب مصدر أمني، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الخطوة جاءت بعد تعرض قاعدة خراب الجير وقاعدة قسرك لهجمات، ما دفع القوات الى الانتشار على طول الشريط الحدودي، بدءا من معبر اليعربية بريف الحسكة وصولا الى معبر البوكمال في ريف دير الزور المتاخم لمحافظة الانبار العراقية.

وأوضح المصدر، أن التعزيزات تضم نحو 100 آلية عسكرية تقل عشرات الجنود مزودين بأسلحة ثقيلة، وتهدف إلى منع أي خرق أمني محتمل على الحدود بين البلدين.

في السياق، اشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن هذه التعزيزات تمثل الدفعة الثالثة التي تصل الى المنطقة منذ بداية التصعيد الاقليمي.

وفي السياق، قال نائب وزير الدفاع السوري، سيبان حمو، في تدوينة له على منصة إكس، إن قاعدة قسرك تعرضت لهجوم بواسطة أربع طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكدا إسقاطها دون خسائر.

وحمل حمو، السلطات العراقية، مسؤولية منع تكرار مثل هذه الهجمات، داعيا الى تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لضمان الامن والاستقرار.

ويأتي ذلك، في ظل تصاعد الهجمات خلال الايام الماضية، حيث اعلن الجيش السوري عن صد هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة التنف، اضافة الى تعرض مواقع أخرى لهجمات صاروخية من داخل الأراضي العراقية، في وقت أشارت فيه تقارير الى توقيف عدد من المتورطين بهذه الهجمات داخل العراق.

كما تشهد المنطقة تحولات ميدانية، مع انسحاب القوات الاميركية خلال الفترة الماضية من قواعد عدة، بينها التنف والشدادي وخراب الجير بريف رميلان، وبدء تقليص وجودها في قاعدة قسرك شمال شرق سوريا.