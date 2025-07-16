الجيش السوري يبدأ سحب قواته من السويداء ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

شفق نيوز– دمشق

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، بانسحاب أرتال للجيش السوري من محافظة السويداء السورية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في وقت ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن اشتباكات جديدة اندلعت، مساء الأربعاء، في السويداء، رغم التوصل لوقف لإطلاق النار.

وكانت السلطات السورية قد توصلت مع فصائل درزية في السويداء إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات استمرت أياماً أوقعت عدداً من القتلى.

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يضم 14 بنداً، ينص أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

وسرعان ما أيّد شيخ العقل يوسف جربوع، وهو واحد من ثلاثة مراجع درزية بارزة في السويداء، الاتفاق. لكن الشيخ البارز الآخر حكمت الهجري أعلن في بيان "ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع واستمرار القتال"، حسب تعبيره.

ولا ينضوي الدروز، الذين نأوا بأنفسهم إجمالاً عن النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011، تحت مرجعية موحدة. ويقدّر تعداد الدروز في سوريا بنحو 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد في محافظة السويداء خصوصاً.

واندلعت الاشتباكات، الأحد الماضي، في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو. ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية أول أمس الاثنين تدخّلها في المحافظة لفضّ الاشتباكات.

وقبل وقف إطلاق النار، الأربعاء، أعلنت السلطات أمس الثلاثاء وقفاً لإطلاق النار في مدينة السويداء، لكن الاشتباكات تواصلت رغم ذلك.

وبينما شهدت مدينة السويداء، الأربعاء، اشتباكات متقطعة، شنّت إسرائيل التي دخلت على خطّ المواجهة سلسلة غارات قرب في دمشق. وأعلنت ضرب أهداف عسكرية في جنوب سوريا.