الجيش السوري: تعرض قاعدة "قسرك" لهجوم بـ4 مسيّرات أُطلقت من العراق

شفق نيوز- دمشقأعلن الجيش ااسوري، فجر الأحد، تعرض قاعدة عسكرية له لهجوم بمسيرات أطلقت من العراق.

وقال الجيش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قاعدة قسرك تعرضت لهجوم بأرلع طائرات مسيرة أطلقت من العراق".

وأضاف: نحمل الحكومة العراقية مسؤولية إطلاق المسيّرات على أراضينا.وتقع قاعدة قسرك شمال مدينة الحسكة بالقرب من الطريق الدولي (أم 4) الذي يربط مدينة اللاذقية السورية على البحر المتوسط بمعبر اليعربية / ربيعة مع الحدود العراقية.

وقبل أيام تعرضت قاعدة خراب الجير بريف رميلان قرب الحدود العراقية لهجوم صاروخي اطلق من منطقة ربيعة داخل الحدود العراقية تسبب بوقوع اصابات بين عناصر الجيش السوري المتمركزين في القاعدة..