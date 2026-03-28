الجيش السوري: تصدينا لمسيّرات أُطلقت من الأراضي العراقية

شفق نيوز- دمشق

قال الجيش السوري، يوم السبت، إن قواته تصدت لطائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي العراقية استهدفت قاعدة التنف العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"عن هيئة العمليات في الجيش السوري، إن وحدات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم طائرات مسيرة على قاعدة التنف العسكرية جنوبي البلاد.

وأضافت، أن الطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف قاعدة الجيش العربي السوري في التنف.