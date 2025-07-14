الجيش التركي يعلن تدمير مغارة لحزب العمال بإقليم كوردستان

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، تدمير مغارة كان يستخدمها حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أنّ "المغارة تحوي 33 غرفة ويبلغ طولها 1800 متر".

وأضاف المنشور، أنه تم "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات في المغارة قبل تدميرها بالكامل".

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إقدام عشرات المقاتلين من حزب العمال الكوردستاني، الجمعة الماضي، على إضرام النيران بأسلحتهم في كهف "جاسنة" بين قضاء دوكان ومدينة السليمانية كخطوة اولية نحو نزع سلاح الحزب، وإنهاء العمليات العسكرية، والتوجه نحو العمل السياسي في تركيا.

وأعلن حزب العمال في 12 أيار/ مايو الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من التمرّد ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان في شباط/ فبراير الماضي من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول، حثّ فيها مقاتليه على إلقاء السلاح وحلّ الحزب.