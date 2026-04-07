الجيش الباكستاني: استمرار إيران بالهجوم على السعودية سيغلق باب الوساطة

شفق نيوز- إسلام آباد

أدان الجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء، الهجمات الإيرانية تجاه السعودية، وبينما اعتبر أنها "تصعيد مجاني" يضرب جهود السلام، حذر من أن استمرار تلك الهجمات على المملكة سيغلق باب الوساطة.

وذكر الجيش الباكستاني: "ندين الهجمات الإيرانية تجاه السعودية، فهي تقوض أي مخرج دبلوماسي للأزمة، وتعتبر تصعيد مجاني يضرب جهود السلام".

وأضاف الجيش الباكستاني في بيان له، أن "صبر السعودية وتعقلها رغم استفزاز إيران هو ما أبقى باب الوساطة مفتوحاً"، محذراً "من أن استمرار إيران بهجومها العدائي على السعودية سيغلق باب الوساطة".

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية "الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شنتها إيران على منشآت للطاقة في المنطقة الشرقية للممكلة العربية السعودية".

واعتبرت الخارجية الباكستانية في بيان أن "هذه الهجمات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يقوّض السلام والاستقرار في المنطقة"، مجددة "تأكيد دعمها الثابت لأمن المملكة".

وكان مسؤول باكستاني قال لوكالة "رويترز" للأنباء، الثلاثاء، إن إيران تبدي مرونة في المفاوضات لكنها لا تزال تتمسك بشروط مسبقة.

كما نقلت الوكالة عن مصدرين باكستانيين مطلعين قولهما، إن "التواصل مع إيران مستمر"، وأشارا إلى "جهود حثيثة تبذل لإحضار الجانبين إلى طاولة المفاوضات"، وذلك مع اقتراب مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من النهاية، قبل التصعيد عسكرياً.

وكانت رويترز نقلت اليوم عن مسؤول كبير قوله إن ‌إيران وضعت شروطاً مسبقة لإجراء محادثات حول سلام دائم مع الولايات المتحدة تشمل ⁠الوقف الفوري للهجمات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضاً عن الأضرار.

وأضاف المسؤول أن طهران ترفض أي وقف لإطلاق النار مع الولايات المتحدة يكون مؤقتاً ‌فقط.

وقال ⁠إن أي اتفاق سلام دائم ينبغي أن يسمح لإيران بفرض رسوم على ⁠السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، والتي ستختلف ⁠حسب نوع السفينة وحمولتها والظروف المحيطة.