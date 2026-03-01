الجيش الاميركي: قطعنا "رأس الأفعى" ولم يعد للحرس الثوري مقر قيادة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني لم يعد يمتلك "مقر قيادة".

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحرس الثوري الإيراني قتل أكثر من ألف أميركي على مدى السنوات الـ47 الماضية".

وأضافت "بالأمس، قطعت ضربة أميركية واسعة النطاق رأس الأفعى. تمتلك أميركا أقوى جيش في العالم، ولم يعد للحرس الثوري الإيراني مقر قيادة".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، حربا على إيران يوم أمس السبت، جرى فيها استهداف القيادات الإيرانية العليا، بدءا من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومستشاره علي شمخاني وقادة عسكريين مثل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، عبر شن مئات الضربات الصاروخية وعبر الطيران المسير الانتحاري.

بدورها ردت إيران، عبر استهداف إسرائيل والقواعد الأميركية في دول الخليج وإقليم كوردستان، ومن ثم بدأت تقصف الابراج والمطارات في بعض الدول الخليجية مثل الامارات والكويت.

وما تزال الحرب مستمرة بين الطرفين، واليوم الأحد، استهدفت إيران حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، فيما استهدفت الولايات المتحدة مواقع عسكرية داخل إيران.