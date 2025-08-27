الجيش الاسرائيلي يقتحم نابلس ويفرض حصارا على المدينة

شفق نيوز - فلسطين

اقتحمت قوات الجيش الاسرائيلي مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية، وفقا لما افادته مصادر أمنية فلسطينية اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر، إن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محال تجارية في منطقة رأس العين.

وتمركزت القوات الاسرائيلية في وسط نابلس، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.

هذا وقد شرعت قوات الجيش الإسرائيلي بمداهمة منازل السكان داخلها، وأجبرت عدة أُسر بإخلاء منازلها في حي القصبة، و أبلغتهم بالعودة عصرا.