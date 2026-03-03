الجيش الاسرائيلي يعلن التوغل في جنوب لبنان للاستيلاء على مناطق جديدة

شفق نيوز- بيروت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، أن حكومته منحت، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإذن للجيش الإسرائيلي بالتقدم والاستيلاء على مناطق إضافية خاضعة لسيطرته في لبنان، لمنع إطلاق النار على المستوطنات الإسرائيلية الحدودية.

وقال كاتس إن الجيش يواصل عملياته المكثفة ضد حزب الله في لبنان، مؤكداً أن "التنظيم سيدفع ثمن إطلاقه النار على إسرائيل".

في السياق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صدور إنذارات متواصلة على طول الحدود مع لبنان، تحسباً لإطلاق مسيّرات وصواريخ.

بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عاجل بأن قواته تعمل في جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان مقتضب، أمس الاثنين، مقتل 52 شخصاً وإصابة 154 آخرين في الغارات الإسرائيلية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف 70 موقعاً لحزب الله في لبنان، بضربته الأخيرة، أسفرت عن اغتيال رئيس استخبارات حزب الله في بيروت، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله في لبنان، النائب محمد رعد.

فيما أعلنت الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، معتبرة إياها خارجة عن القانون ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء.