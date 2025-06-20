الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف عشرات المنشآت العسكرية الإيرانية بالغارات الأخيرة

شفق نيوز/ أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن طائراته الحربية المقاتلة شنت ضربات جوية استهدفت بها عشرات المنشآت العسكرية في العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن هذه العمليات جاءت "بعد توجيه ضربات دقيقة استهدفت عشرات المنشآت العسكرية الإيرانية، حيث شارك فيها أكثر من 60 طائرة مقاتلة إسرائيلية أطلقت نحو 120 قطعة ذخيرة".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية ركزت على مواقع صناعية متخصصة في إنتاج الصواريخ في منطقة طهران، والتي كانت تشكل مركزا حيويا لوزارة الدفاع الإيرانية على مدى سنوات طويلة. وشملت الأهداف منشآت لتصنيع مكونات الصواريخ، بالإضافة إلى مصانع لإنتاج المواد الخام المستخدمة في تصنيع محركات الصواريخ".

كما اشار البيان الى أن الضربات استهدفت المقر الرئيسي لمنظمة "SPND" المسؤولة عن الأبحاث والتطوير في المجال النووي الإيراني، وهي الهيئة التي أسسها العالم الإيراني محسن فخري زاده عام 2011، والذي يعتبر الأب الروحي للبرنامج النووي العسكري الإيراني. وامتدت الضربات لتشمل منشأة أخرى تنتج مكونات حيوية للبرنامج النووي الإيراني.

ونوه البيان الى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية "تمكنت من اعتراض وإسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية كانت قد أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الليل نفسه".