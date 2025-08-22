الجيش الاسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أعتراض طائرة مسيرة قادمة من اليمن.

وذكرت الاذاعة، أن "المسيّرة أطلقت من اليمن وتسللت إلى جنوبي البلاد، وتم اعتراضها في أجواء منطقة غلاف غزة".

وفي السياق نفسه اشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن "منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ اعتراضية في محاولة لإسقاط المسيّرة".

ويوم الاحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وأن المجال الجوي في إسرائيل أغلق بعد رصد إطلاق الصاروخ، في وقت توعد فيه وزير الدفاع يسرائيل كاتس الحوثيين "بدفع ثمن باهظ".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قصف أهداف عدة في محيط العاصمة اليمنية صنعاء فجر الأحد، مضيفا أن القصف استهدف بنية تحتية للطاقة كان الحوثيون يستخدمونها.