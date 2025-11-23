إسرائيل تتبنى اغتيال الطبطبائي وعون يدعو المجتمع الدولي للتدخل

شفق نيوز- بيروت

تبنى الجيش الإسرائيلي وبشكل رسمي، اليوم الأحد، اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني أبو علي الطبطبائي في غارة جوية على الضاحية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي، "رسميا الجيش قضى على هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق استهداف ما وصفه قيادي بارز في حزب الله بغارة على حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، دون الإفصاح عن اسمه.

هذا وأدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الاعتداء، معتبراً أن "استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية وتزامن هذا الاعتداء مع ذكرى الاستقلال دليل آخر على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان، وترفض تطبيق القرارات الدولية وكل المساعي والمبادرات الهادفة إلى وضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار، ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة بأكملها."

وأضاف عون: "إن لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب السنة، وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته ويتدخل بقوة وجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعاً لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة، وحقناً لمزيد من الدماء."

ومن مكان الاستهداف، قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله والوزير السابق محمود قماطي، إن "العدو لا تنفع معه الاتفاقات"، مؤكداً أن "التفاوض المباشر أو غير المباشر مع العدو الإسرائيلي هو مضيعة للوقت."

وشدد قماطي على أنه "لا خيار إلا التمسك بالمقاومة، ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة. هذا العدوان يخرق خطاً أحمراً جديداً، ونحن ننسق مع الدولة اللبنانية لوضع حد لهذه الاستباحة الإسرائيلية." وختم بالقول إن "العدوان دليل على أن العدو لا تنفع معه الاتفاقات."