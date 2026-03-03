الجيش الاسرائيلي: هاجمنا مقر الرئاسة ومركز الأمن القومي الإيراني

شفق نيوز - الشرق الاوسط

صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين، يوم الثلاثاء، باستهداف مقر الرئاسة ومركز الأمن القومي الإيراني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دفرين اليوم في تل أبيب اجمل فيه العمليات العسكرية ضد إيران، قائلا: نواصل توجيه الضربات للنظام الإيراني وهاجمنا مقر الرئاسة ومركز الأمن القومي.

وأضاف "نواصل العمل على تعميق الضرر بالنظام الإيراني بالاشتراك مع الجيش الأمريكي وضرب قدرات دفاعاته الجوية".

وفيما يتعلق في لبنان، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله هو من بدأ بفتح النار علينا، ونواصل تكبيده ثمنا باهظا اثر ذلك".

وأكد أن قوات الجيش الاسرائيلي "بدأت بالتوغل في قلب جنوب لبنان، وسلاح الجو يواصل هجماته واستهداف قادة حزب الله"، مردفا بالقول: ملتزمون بالعمل على أمن مناطق الشمال الاسرائيلي، وسنواصل العمل ضد أي تهديد".

وأشار دفرين إلى أن "هناك الكثير من قادة الحرس الثوري الإيراني في لبنان يحاولون بناء قدرات حزب الله وقد استهدفناهم".