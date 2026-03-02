الجيش الاسرائيلي: استدعينا نحو 100 ألف من الجنود الاحتياط ومستعدون لجميع الاحتمالات

شفق نيوز - الشرق الاوسط

أعلن الجيش الاسرائيلي، يوم الاثنين، استدعاء قرابة 100 ألف من الجنود الاحتياط مع تصاعد حدة العمليات العسكرية في المنطقة، متوعدا حزب الله اللبناني بدفع "الثمن الباهظ لبدئها في اطلاق النار" على مناطق في اسرائيل.

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إيفي دفرين في مؤتمر صحفي عقده اليوم في تل أبيب، إن "سلاح الجو الاسرائيلي يواصل شن غارات في انحاء ايران و استهداف منصات الصواريخ".

وبشأن حزب الله اللبناني الحليف لإيران، قال دفرين إن "حزب الله من بدأ بإطلاق النار، واختار فتح المعركة، ويوم أمس حذرناهم، و سيدفعون ثمنا باهظا إزاء ما فعلوه".

وأضاف "نحن متأهبون لحرب متعددة الجبهات، وقد استدعينا نحو 100 الف من الجنود الاحتياط، ونحن جاهزون للدفاع عن مناطق الشمال الإسرائيلي".

وتابع دفرين، القول "لدينا عدة أهداف في هذه الحرب، وسنواصل العمليات قدر الامكان لضرب إيران مهما استغرق الأمر"، وذلك في ردا على ما صرح به الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي توقع ان تستمر العمليات العسكرية ضد ايران اربعة اسابيع.

من جهته قال زعيم حزب معسكر الدولة الاسرائيلي بيني غانتس، في تصريح صحفي، إنه "من المهم مواصلة ضرب ايران من اجل تغيير النظام"، مردفا بالقول: نعرف أن المسألة ليست سهلة ولكن علينا ان مواصلة العمل.