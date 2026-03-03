الجيش الاسرائيلي: نشن هجمات متزامنة على طهران وبيروت

فق نيوز - الشرق الاوسط

شدد الجيش الاسرائيلي، يوم الثلاثاء، على أنه يسمح للنظام الإيراني بتفعيل منظومات الدفاع الجوي لإلحاق الضرر بالطائرات الحربية الاسرائيلية.

وقال الجيش، "قضينا على جنود من منظومة الدفاع التابعة للنظام الإيراني كانوا يهدفون إلى إلحاق الضرر بقواتنا".

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن قواته الجوية تواصل مهاجمة مواقع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية.

من جهته أفادت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" بمقتل 5 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في هجمات أمريكية إسرائيلية.