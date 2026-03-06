الجيش الاسرائيلي: تدمير نحو 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية

شفق نيوز - الشرق الاوسط

أفاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتدمير قرابة 80% من انظمة الدفاع الجوي الايرانية، مشيرا الى أن الجيش ينتقل إلى مرحلة جديدة في عملياته تتمثل باستهداف البنية التحتية العسكرية للنظام في طهران.

وقال زامير في بيان، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ حتى الآن نحو 2500 غارة جوية داخل الأراضي الإيرانية، استخدم خلالها أكثر من 6000 ذخيرة، مبينا أن الضربات ركزت على منظومات الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل.

وأعلن أن الجيش تمكن من تدمير نحو 80% من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، محققاً تفوقاً جوياً واسعاً في سماء إيران، إلى جانب تحييد أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، مما ساهم في تقليص حجم التهديد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأكد زامير أن المرحلة الأولى من العملية ركزت على تحقيق المفاجأة العسكرية والسيطرة الجوية، مشدداً على أن الجيش ينتقل الآن إلى مرحلة جديدة تستهدف البنية العسكرية للنظام الإيراني، مع استمرار العمليات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، قال زامير إن حزب الله ارتكب "خطأ استراتيجياً" بدخوله المواجهة العسكرية ضد إسرائيل.

ونوه الأركان أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ ضربات مكثفة في جنوب لبنان وفي عمق الأراضي اللبنانية، بهدف تقليص قدرات الحزب العسكرية، مع تعزيز السيطرة على الحدود الشمالية واتخاذ مواقع ميدانية جديدة.