شوهدت بسماء العراق .. إيران تطلق أكثر 100 طائرة مسيرة تجاه إسرائيل

شفق نيوز/ صرح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، يوم الجمعة، بأن إيران وجهت عشرات الطائرات المسيرة صوب اسرائيل ردا على العملية العسكرية غير المسبوقة التي شنتها تل أبيب وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين ايرانيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "مازلنا نضرب اهدافا عسكرية في إيران، وسلاح الجو يعمل على بعد آلاف الكيلومترات من اسرائيل".

وأضاف أن "200 مقاتلة حربية اسرائيلية شاركت في العملية العسكرية"، موضحا أنه "تم إطلاق 330 قذيفة على إيران، واستهداف 100 هدف إيراني بينها مواقع نووية خلال الليل".

كما أكد المتحدث مقتل قادة عسكريين في الحرس الثوري والجيش الايراني اضافة الى علماء نوويين، لافتا الى أن تقدمت في المجال النووي، ووفقا لمعلومات سرية تُكشف لأول مرة، وأجرت خطة سرية لإستكمال أجزاء سلاح نووي من قبل علماء.

وذكر أن القيادة الايرانية تمتلك آلاف الصواريخ البالستية، وتواصل تسليح وتمويل أذرعها في الشرق الأوسط ضد إسرائيل، وكانت حركة حماس وحزب الله لديهما خطة لشن هجوم بري على اسرائيل.

وتابع المتحدث القول إن: ايران اطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة تجاه إسرائيل، مضيفا أنه "امامنا ساعات لوصولها، ومنظومات الدفاع ستتصدى لها، ولكن سيكون الأمر صعبا علينا".

هذا وقد شوهدت صباح اليوم عدد من الطائرات المسيرة الايرانية وهي تحلق بمستوى منخفض بسماء بعض مناطق ومدن العراق، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.