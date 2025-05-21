الجمعة في روما.. عُمان تعلن الجولة الخامسة من المفاوضات النووية

شفق نيوز/ أعلن وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، يوم الأربعاء، موعد الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

وذكر البوسعيدي في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستقام في روما يوم الجمعة المقبل 23 مايو/أيار الجاري.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن موعد ومكان انعقاد الجولة المقبلة (الخامسة) من المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تتواصل فيه المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط، وروما، وسط حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي.

واستبعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس، إمكانية نجاح المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، حول البرنامجين الصاروخي والنووي.