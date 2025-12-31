الثلوج تغطي مناطق شمال سوريا للمرة الأولى منذ 6 سنوات (صور)

شفق نيوز- دمشق

شهدت مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، تساقطاً كثيفاً للثلوج، للمرة الأولى منذ نحو ست سنوات، تزامناً مع منخفض جوي قوي يؤثر على عموم البلاد خلال الأسبوع الجاري، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بسبب تراكم الثلوج.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا إن الشريط الحدودي شمال سوريا، الممتد من عفرين مروراً بكوباني وصولاً إلى ديرك أقصى شمال شرق البلاد، شهد منذ صباح اليوم تساقطاً غزيراً للثلوج والأمطار، الأمر الذي تسبب بتعطل حركة السير وانقطاع بعض الطرق الواصلة بين المدن والبلدات.

وأضاف أن محافظة الحسكة سجلت أكثر من 10 حوادث سير خلال ساعات الصباح، نتيجة الانزلاقات وتراكم الثلوج على الطرقات، وسط دعوات للسائقين إلى توخي الحذر.

من جانبه قال المواطن شيرزاد خلو لوكالة شفق نيوز إن المنطقة عانت خلال العامين الماضيين من موجة جفاف قاسية، انعكست سلباً على القطاع الزراعي وتسببت بخسائر كبيرة للمزارعين ومربي المواشي، معرباً عن أمله بأن يسهم هطول الأمطار وتساقط الثلوج هذا العام في تحسين الموسم الزراعي وتعويض جزء من الخسائر.

واشار خلو إلى أنه رغم شدة البرودة والرياح القوية، خرج العديد من الأهالي إلى الساحات والحدائق للتعبير عن فرحتهم بتساقط الثلوج، في مشهد لم تشهده المنطقة منذ عام 2019.

وتعد الزراعة الركيزة الأساسية لاقتصاد مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يعتمد غالبية السكان على الزراعة وتربية المواشي، كما تعرف منطقة الجزيرة بكونها السلة الغذائية لسوريا، لإنتاجها محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير والقطن، إلى جانب مختلف أنواع الخضار.