الثاني من نوعه.. هجوم أميركي إسرائيلي يستهدف مجمعاً للبتروكيمياويات جنوب إيران

شفق نيوز- طهران

شنت أميركا وإسرائيل، يوم الاثنين، غارات استهدفت مجمعاً للبتروكيمياويات قرب شيراز جنوب إيران.

وذكرت السلطات المحلية الإيرانية، أن الهجوم على مجمع البتروكيمياويات هو الثاني بعدما أعلنت إسرائيل في وقت سابق قصف مجمع ضخم في مدينة عسلوية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤولين محليين قولهم: "عقب الهجوم على المجمع البتروكيميائي في مهرودشت.. تمت السيطرة على الحريق"، مشيرة الى وقوع "أضرار طفيفة".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مسؤول بمحافظة فارس، قوله، إنه جرى استهداف برجا للكهرباء ومعهد أبحاث في شيراز جنوبي إيران.

وذكرت وسائل إعلام، أنه "تم سماع أكثر من 50 انفجاراً بعبادان جنوب غرب إيران خلال النصف الساعة الماضية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتعرض شركات تزود مجمع عسلوية للبتروكيمياويات بالكهرباء والماء والأكسجين لهجوم مشيرة إلى أن المجمع نفسه لم يتأثر جراء ذلك.

هذا وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، أن الجيش الإسرائيلي نفذ "ضربة قوية استهدفت أكبر منشأة بتروكيمياوية في إيران"، الواقعة في أصفهان.

وقال كاتس، إن "المنشأة المستهدفة الواقعة في عسلوية، هي هدف مركزي مسؤول عن نحو 50% من إنتاج البلاد من البتروكيمياويات".

وأصدر الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم الاثنين، بياناً أكد فيه، استهداف المراكز الاستراتيجية في حيفا، والشركات والمصانع الكيمياوية في بئر السبع، وموقع قوات الجيش الإسرائيلي في (بياح تكفا) بضربات صواريخ باليستية إيرانية.