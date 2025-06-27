الثاني خلال شهر.. توغل إسرائيلي في ريف دمشق

شفق نيوز – دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم الجمعة، برصده توغلاً إسرائيليا على أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق، مبينا ان هذا التوغل هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد.

وذكر المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ريف دمشق الغربي، وتحديداً أطراف بلدة بيت جن، شهد تحركاً ميدانياً لقوة إسرائيلية توغلت داخل المنطقة، ووفقاً لمعلومات، فإن القوة انطلقت من قواعدها العسكرية المتمركزة في جبل الشيخ، وتقدمت باتجاه الأراضي السورية المتاخمة للبلدة، فيما لم ترد أي معلومات حتى اللحظة عن وقوع احتكاك مباشر أو اشتباك".

وأضاف، أن "هذه التحركات تأتي في ظل صمت رسمي تام من الجانب السوري، حيث لم تُصدر أي جهة حكومية أو عسكرية بيانًا أو تعليقًا بشأن الحادثة، ما يزيد من حالة الغموض حول دوافع التوغل"، مبينا ان "هذه التحركات تعتبر الثانية من نوعها بريف دمشق خلال شهر".

وبحسب البيان، "يُضاف هذا التحرك الإسرائيلي إلى سلسلة من التوترات المتصاعدة في المنطقة الحدودية بين سوريا وإسرائيل"، موضحا انه "في 12 حزيران الجاري، نفّذت القوات الإسرائيلية عملية مداهمة في بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي، أسفرت عن مقتل مدني واعتقال 7 آخرين".

وكثف الجيش الإسرائيلي، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، عملياته داخل الأراضي السورية، وتوغل في العديد منها، وخاصة المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان.