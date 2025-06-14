التلفزيون الإيراني يعلن مقتل مستشار خامنئي بضربة إسرائيلية

شفق نيوز/ أعلن التلفزيون الإيراني، يوم السبت، مقتل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، متأثرا بإصابته في الضربة الافتتاحية التي شنتها إسرائيل صباح أمس الجمعة.

ويُعد شمخاني من أبرز الشخصيات الأمنية في النظام الإيراني، وسبق أن شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو من الدائرة الضيقة المحيطة بالمرشد.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فإن موجات الضربات التي طالت العاصمة طهران ومدن أخرى أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، في أكبر ضربة تطال البنية القيادية للنظام منذ سنوات.

ومن بين القادة الذين أُعلن مقتلهم اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في قصف إسرائيلي استهدف المقر العام للحرس الثوري وسط طهران.

كما أعلنت طهران اغتيال الجنرال غلام علي رشيد، نائب قائد الجيش الإيراني، والعالمين النووين البارزين فريدون عباسي، محمد مهدي طهرانجي، بالتزامن مع استهداف موقع أحمدي روشن داخل منشأة نطنز النووية.