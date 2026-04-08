التلفزيون الإيراني: لا عودة للعقوبات السابقة وإيرادات ضخمة بانتظار طهران

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بأن الحظر النفطي المفروض على إيران لن يعود كما كان في السابق، لافتا إلى إيرادات ضخمة بانتظار طهران خلال الفترة المقبلة بشأن مضيق هرمز.

وذكر التلفزيون، أن "الحظر النفطي المفروض على إيران لن يعود إلى مستوياته التي كان عليها قبل 31 آذار/ مارس".

وأضاف المصدر أن "طهران تتوقع تحقيق نحو 64 مليار دولار سنوياً كعائدات من عبور السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية".

وأكد المصدر أيضاً أن "إيران ستواصل الحفاظ على إنجازاتها في المجال النووي، دون التراجع عنها".

جاء ذلك، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ومن المتوقع أن يتفاوض الطرفان خلال هذه الفترة على اتفاق سلام كامل.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت لاحق قبول طهران بقرار الهدنة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت: "هناك مناقشات حول إجراء محادثات مباشرة، لكن لا شيء نهائي حتى يعلنه الرئيس أو البيت الأبيض"