التلفزيون الإيراني: إطلاق صواريخ أحدها مزود برأس حربي عنقودي

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، بإطلاق صواريخ أحدها مزود برأس حربي عنقودي، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انشطار صاروخ إيراني لعدة رؤوس حربية في سماء تل أبيب.

هذا وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أن "الحرس الثوري سيزيد عملياته بالطائرات المسيّرة بنسبة 20٪ ويضاعف استخدام الصواريخ فائقة الثقل والاستراتيجية بنسبة 100٪".

وأضافت نقلاً عن الحرس الثوري، أن "الهجمات ستتضاعف شدتها وكثافتها خلال الساعات القليلة المقبلة".