التعليم التركية: نبحث منذ عامين إنجاز مشاريع مشتركة مع العراق

شفق نيوز– أنقرة

أعلن رئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزفار، يوم السبت، أن بلاده تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات التركية والعربية، فيما أشار إلى البحث منذ عامين مشاريع مع العراق وسوريا ومصر.

جاء ذلك في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية على هامش مشاركته في المؤتمر الخامس للجامعات التركية - العربية المنعقد في تونس.

وأوضح أوزفار أن أكثر من 40 رئيس جامعة وممثلاً عن الجامعات التركية يشاركون في المؤتمر، بينما يفوق عدد المشاركين من الجامعات العربية هذا الرقم.

وأكد أن الهدف من المؤتمر هو عقد لقاءات بين رؤساء الجامعات التركية والعربية، وبحث توسيع فرص التعاون الأكاديمي فيما بينهم.

كما لفت إلى أن الجامعات التركية قطعت شوطاً كبيراً في مجال الانفتاح الدولي، وأصبحت مؤسسات منفتحة على التعاون الخارجي.

وبين أن تركيا تحتل المرتبة السادسة عالمياً من حيث استضافة الطلاب الدوليين، وهو ما يعكس الثقة الدولية بنظامها التعليمي.

وكشف أوزفار عن خطط جديدة لنقل تجربة تركيا في التعليم العالي إلى عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

وزاد: "نعمل على خطوات لتوسيع وجود الجامعات التركية خارج البلاد. لدينا أعمال مشتركة مع أذربيجان وأوزبكستان، ونبحث منذ عامين مشاريع مع سوريا والعراق ومصر، وسنفعّل هذه المبادرات قريباً، كما ندرس فرصاً مماثلة في تونس".