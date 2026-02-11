التحالف الدولي ينسحب من قاعدة التنف ويسلمها للجيش السوري

شفق نيوز- دمشق

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم "داعش" انسحبت من قاعدة التنف العسكرية السورية إلى الأردن، بحسب ما نقلته عن مصدرين أمنيين.

إلى ذلك قالت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان إنه جرى تسليم الموقع الذي أخلاه التحالف الدولي إلى وزارة الدفاع السورية، حيث باشرت الفرقة 54 في الجيش الانتشار داخل القاعدة ومحيطها، مع تثبيت نقاط عسكرية واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وتحظى قاعدة التنف بموقع استراتيجي في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق. وأُنشئت في 2014 لتكون مركزاً رئيسياً لعمليات التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش".