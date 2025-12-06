التحالف الدولي يكثّف تدريباته المشتركة مع "قسد" بالتزامن مع تدريبات لقوات مكافحة الإرهاب

شفق نيوز – الحسكة

كثّف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تدريباته المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قواعد عسكرية عدة تابعة للتحالف بمحافظة الحسكة في شمالي وشرقي سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن "قاعدة قسرك بريف الحسكة الشمالي شهدت تدريبات عسكرية شبه يومية خلال الأسبوعين الماضيين بين قسد وقوات التحالف الدولي".

وأوضح المراسل أن "التدريبات تشمل تحليقاً لطائرات مروحية وتدريبات على استهداف الطائرات المسيّرة وتدريبات ميدانية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة".

وقال فريد شيخو من ريف الدرباسية، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي القرى المحيطة بقاعدة قسرك يسمعون يومياً أصوات انفجارات وإطلاق رصاص وتحليق لطائرات تلقي قنابل ضوئية ضمن إطار تدريبات مستمرة تشهدها القاعدة منذ نحو أسبوعين".

وأوضح شيخو أن "قائدة قسرك تُعد أكبر القواعد الأميركية في الحسكة ويوجد فيها مهبط للطائرات الحربية والمروحية، كما تم توسيع القاعدة على مراحل عدة خلال السنوات الماضية".

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن "قاعدتي الشدادي وخراب الجير في ريفي الحسكة الجنوبي والشرقي تشهد تدريبات مماثلة لقوات التحالف الدولي بمشاركة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة لقسد في العديد من هذه التدريبات".

وقال مصدر من "قسد" لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "خلايا التنظيم لا تزال تنشط في سوريا وفي مناطق شمال شرق على الخصوص، والتدريبات المشتركة تأتي في إطار استمرار عمليات مكافحة التنظيم في سوريا".

وأوضح المصدر، أن "التنظيم يسعى إلى تكثيف نشاطه وعملياته مستغلاً حالة الفراغ الأمني وأي تطوّرات أمنية قد تشهدها البلاد بعد سقوط نظام الأسد مستغلاً التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها سوريا عموماً".

ونوّه المصدر إلى أن "مخيّمات عوائل التنظيم وكذلك السجون التي تحوي آلاف الإرهابيين في مناطق شمالي شرقي سوريا تشكل تحدياً أمنياً وقنبلة موقوتة في حال تدهور الوضع الأمني في المنطقة".

وتستمر قوات التحالف الدولي في تعزيز قواعدها العسكرية في ريف دير الزور ومحافظة الحسكة حيث تدخل دورياً قوافل تحمل مواد لوجستية وعسكرية وأغذية من إقليم كوردستان إلى سوريا.

وقالت قوات القيادة المركزية الأمريكية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، إنها قدمت المشورة والمساعدة والتمكين لأكثر من 22 عملية ضد تنظيم داعش مع شركائها في سوريا خلال الشهر الماضي، ما قلل من قدرة الجماعة الإرهابية على شن عمليات محلية وتصدير العنف إلى جميع أنحاء العالم.

وبين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر لغاية السادس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، نفّذت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب عمليات بالتنسيق مع شركاء سوريين، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر داعش وأسر 19 آخرين.

وصرح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن "نجاحنا في مواجهة تهديد داعش في سوريا إنجازٌ بارز، وسنواصل ملاحقة فلول داعش بشراسة في سوريا، بالتزامن مع العمل مع التحالف الدولي ضد داعش لضمان استمرار المكاسب التي تحققت ضد التنظيم في العراق وسوريا، ومنع داعش من تجديد نشاطه أو تصدير هجماته الإرهابية إلى دول أخرى".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد أعلن في الشهر الماضي، انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش لتصبح العضو التسعين.

وتُعد قوات سوريا الديمقراطية الشريك الرئيسي لقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش منذ تأسيسها في العام 2015، حيث تمكّنت بدعم من التحالف من إنهاء سيطرة داعش في سوريا في آذار العام 2019.