التحالف الدولي يقتل قياديين بتنظيم "داعش" في البادية السورية

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بأن قوة من التحالف الدولي قتلت عدداً من القياديين في تنظيم "داعش" بإنزال جوي خلال عملية مشتركة مع فصيل مسلح سوري.

ونقل المرصد عن مصادره قولها، إن قوات التحالف الدولي وبمشاركة مجموعة من فصيل "جيش سوريا الحرة"، نفذ عملية إنزال جوي استهدفت موقعاً يتحصن فيه عناصر وقياديون من تنظيم "داعش" في منطقة جبل البشري، ضمن البادية السورية بريف دير الزور الغربي، ما أسفر عن مقتل عدد من قياديي التنظيم، فيما لم تُعرف هوياتهم حتى اللحظة.

وبين أن العملية جاءت بعد نحو أسبوع من المراقبة والرصد الجوي والبري المكثف للمنطقة، بناءً على معلومات وردت عن اجتماع مرتقب لقياديين بارزين في التنظيم داخل الجبل.

وقد شهدت العملية اشتباكات مباشرة مع عناصر التنظيم، وسط معلومات تشير إلى استحواذ قوات التحالف على وثائق من موقع العملية، يُرجّح أنها تتعلق بتحركات وخطط التنظيم في البادية السورية.

وتُعد هذه العملية من أبرز الضربات الأمنية التي طالت التنظيم في الآونة الأخيرة، في منطقة ما تزال تشكل بيئة خصبة لتحركاتهم، مستفيدين من وعورة التضاريس وصعوبة السيطرة الأمنية عليها.

وفي 25 أيار/ مايو الماضي، نفذت قوات التحالف الدولي، عملية إنزال جوي بمشاركة عناصر سوريين عاملين معها، شرقي بادية حمص عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور.