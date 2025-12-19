الطيران الأميركي يشن غارات جوية مكثفة على مواقع لـ"داعش" في عدة مدن سورية (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

شنّ الطيران الأميركي سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع وقواعد تابعة لتنظيم "داعش- الدولة الإسلامية" في بادية دير الزور والرقة وحمص في سوريا.

وحسب مراسل وكالة شفق نيوز، "تزامنت الغارات مع سماع دوي انفجارات متتالية في ريف دير الزور الغربي والشرقي، إضافة إلى بلدة معدان بريف الرقة".

كما أشار إلى سقوط أربعة صواريخ في بادية دير الزور، مصدرها قاعدة تابعة للتحالف الدولي قرب مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.

من جهتها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي، أن الغارات الجوية في سوريا واسعة النطاق وقد تستمر عدة ساعات.

ويأتي الهجوم المكثف بعد أيام من تعرض القوات الأميركية في مدينة تدمر وسط سوريا لكمين وأسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين أميركيين، بينهم جنديان ومترجم مدني.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم المسلح الذي استهدف وفداً من قوات التحالف الدولي وقوى الأمن الداخلي السوري.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرد على الهجوم، كما وصف مبعوثه الخاص إلى سوريا، توم براك، الهجوم بـ"الكمين الإرهابي الجبان"، مؤكداً التزام بلاده بهزيمة الإرهاب بالتعاون مع شركائها السوريين.