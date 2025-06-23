التحالف الدولي "مصدوم" من الهجوم على كنيسة في دمشق

شفق نيوز/ أعرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن "صدمته البالغة" إزاء الهجوم الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، وخلّف ضحايا مدنيين.

وقال التحالف في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إنه "يتقدّم بأحرّ التعازي لعائلات الضحايا"، مؤكداً "دعمه للشعب السوري في سعيه نحو مستقبل خالٍ من الانقسام والإرهاب".

يذكر أن انتحارياً اطلق النار، يوم أمس الأحد، على مدنيين في كنيسة بالعاصمة السورية دمشق، قبل أن يقدم على تفجير نفسه، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.