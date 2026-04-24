البيت الأبيض: إيران طلبت عقد اجتماع مباشر وسيتوجه الوفد غداً إلى باكستان

شفق نيوز- واشنطن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الجمعة، إن إيران طلبت عقد اجتماع مباشر وسيتوجه مبعوث الرئيس دونالد ترمب الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، إلى باكستان صباح السبت لإجراء محادثات حول إيران.

وأكدت المتحدثة: "لاحظنا إحراز تقدم من الجانب الإيراني في الأيام القليلة الماضية، ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس سيكون على أهبة الاستعداد للمشاركة في المحادثات بشأن إيران، والجميع على أهبة الاستعداد للتوجه إلى باكستان إذا لزم الأمر".

هذا ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الجمعة، جولة إقليمية يزور خلالها باكستان وسلطنة عمان وروسيا، وذلك بهدف إجراء مشاورات ثنائية، ومناقشة وحوار حول التطورات الراهنة في المنطقة، فضلاً عن آخر مستجدات الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وباكستانية، قد أفادت الجمعة، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيصل اليوم إلى إسلام آباد لإجراء محادثات، مع ترجيح بالإعلان عن جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.

وأعلن ترمب، الثلاثاء الماضي تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/ أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استمرار الحصار على موانئها، فيما تؤكد واشنطن أنها لن ترفع هذا الحصار قبل التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.