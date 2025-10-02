البيت الأبيض يتحدث عن "خط أحمر" في حال رفض حماس لخطة غزة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي سيضع "خطا أحمر" لأي رد من حركة حماس حول الخطة التي اقترحها بشأن غزة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إلى أن ترامب يأمل أن توافق حماس على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنه "يتوقّع هذه الخطوة من حماس".

وأضافت ليفيت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، رداً على سؤال عن احتمالية انسحاب حماس من الخطة، "إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة من أنه سيفعل".

وكان ترامب أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، إعطاء حماس مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لقبول الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة بشأن غزة.

وأعلن ترامب الاثنين خطته للسلام في قطاع غزة التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يدعمها، محتفظا في الوقت نفسه بحقّ "إنهاء المهمة" في حال رفضتها حركة حماس.

وعقب ذلك أصدرت 8 دول عربية وإسلامية، بياناً مشتركاً، رحبت فيه بالمقترح الذي يتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.