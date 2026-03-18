البيت الأبيض: وجهنا ضربات لأكثر من 7800 هدف في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، عن توجيه أكثر من 7800 ضربة لأهداف إيرانية وتدمير 100 سفينة منذ اندلاع الحرب مع إيران.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: "وجهنا ضربات لأكثر من 7800 هدف في إيران ودمرنا أكثر من 100 سفينة".

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، أن "أهداف العملية في إيران واضحة ونواصل تحقيقها وتدمير النظام الإيراني".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد شن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، هجوما على النظام الإيراني، واصفا إياه بأنه "الراعي الرسمي الأول للإرهاب"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تسير بسرعة لإنهاء هذا النظام".