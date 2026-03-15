البيت الأبيض: أنفقنا 12 مليار دولار حتى الآن على حرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشف مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الأحد، عن إنفاق الولايات المتحدة 12 مليار دولار حتى الآن على العمليات العسكرية ضد إيران والتي دخلت يومها السادس عشر.

وذكر هاسيت لشبكة "سي بي إس" الأميركية: "أنفقنا حتى الآن 12 مليار دولار على العمليات العسكرية ضد إيران، ولدينا حالياً ما نحتاجه من التمويل لوزارة الحرب".

وأشار إلى أن "المشكلة الكبرى حالياً هي أسعار الطاقة ونحن نراقب الوضع عن كثب، ونحن بحاجة لمعالجة وضع الاقتصاد العالمي وسنقوم بذلك سريعاً".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/مارس 2026 اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.