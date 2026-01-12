البيت الأبيض: ما سيفعله ترمب مع إيران يعلمه هو وحده

شفق نيوز- واشنطن

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، يوم الاثنين، أن ما يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فعله مع إيران "يعلمه هو وحده"، محذرة من أن ترمب لا يخشى استخدام قوة الجيش الأميركي، لكنه يفضل الحلول الدبلوماسية.

وقالت ليفيت في حديث للصحفيين: "تلقينا رسائل من القنوات الخلفية من إيران، وهي رسائل مختلفة جداً عما يقولونه بالعلن، وهناك مسؤولاً في الحكومة الإيرانية تحدث عن حقيقة مختلفة عما نشهده الآن". ‎

وأضافت أن "ترمب يدرس خياراته، ولا يخشى استخدام القوة العسكرية، لكنه يفضل الحلول الدبلوماسية، ولا أحد يعرف قوة الجيش الأميركي أكثر من إيران".

وتابعت ليفيت أن "أكبر ورقة ضغط كان النظام الإيراني يمتلكها قبل بضعة أشهر فقط هي برنامجه النووي، الذي دمره الجيش الأميركي تماماً"، مشيرة إلى أن "ما سيفعله ترمب بعد ذلك يعلمه هو وحده".

وبينت المتحدثة باسم ‏البيت الأبيض أن "ترمب تحدث مع إيلون ماسك بشأن خدمة ستارلينك للإنترنت في إيران"، مشددة على أن "ترمب لا يريد رؤية قتل المتظاهرين في إيران".

ومن المتوقع أن يعقد ترمب، يوم غد الثلاثاء اجتماعاً مع فريق الأمن القومي لمناقشة خيارات دعم الاحتجاجات في إيران، مؤكداً أنه يدرس "خيارات قوية جداً" تشمل التدخل العسكري المحتمل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية واستخدام أسلحة إلكترونية سرية، ‌وتوسيع نطاق العقوبات، وتقديم المساعدة عبر الإنترنت لمصادر مناهضة للحكومة.