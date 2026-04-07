البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

نقلت شبكة CNN عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن إسرائيل باتت جزءاً من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل نحو ساعة ونصف من انتهاء المهلة التي كان قد حددها لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال المسؤول إن تل أبيب وافقت كذلك على تعليق حملتها الجوية خلال استمرار المفاوضات.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان ترمب، مساء الثلاثاء، موافقته على تعليق "قصف ومهاجمة إيران" لمدة أسبوعين، في خطوة وصفها بأنها "وقف إطلاق نار متبادل"، مشروطاً بموافقة طهران على "الفتح الكامل والفوري والآمن" لمضيق هرمز.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "قراره جاء بناءً على محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا وقف التصعيد العسكري".