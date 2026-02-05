البيت الأبيض: ترمب يريد التوصل لاتفاق مع ايران والدبلوماسية عنوان محادثات مسقط

شفق نيوز- واشنطن

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، مساء الخميس، أن الدبلوماسية تظل الخيار الأول للرئيس دونالد ترمب في التعامل مع دول العالم، سواء كانوا حلفاءً أو خصومًا.

وأعلنت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن توجه وفد رفيع المستوى يضم ويتكوف وكوشنر إلى سلطنة عُمان لاستكمال جولة من المباحثات الهامة، مع طهران.

وقالت: ""بينما تجري هذه المفاوضات، أود تذكير النظام الإيراني بأن لدى الرئيس ترمب خيارات عديدة تحت تصرفه بعيداً عن الدبلوماسية، بصفته القائد الأعلى لأقوى جيش في العالم".